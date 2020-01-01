Геометрия
Геометрия 9 класс (Погорелов А.В.) Закрыть учебник
11. Подобие фигур
- 100. Преобразование подобия
- 101. Свойства преобразования подобия
- 102. Подобие фигур
- Часть общего урока:
Первый признак подобия треугольников
- Часть общего урока:
Второй признак подобия треугольников
- Часть общего урока:
Третий признак подобия треугольников
- Часть общего урока:
Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике
- 107. Углы, вписанные в окружность
- Часть общего урока:
Взаимное расположение точки и окружности. Обобщение. Решение задач
- Часть общего урока:
Взаимное расположение точки и окружности. Обобщение. Решение задач
- 100. Преобразование подобия
12. Решение треугольников
- Часть общего урока:
Теорема косинусов
- Часть общего урока:
Теорема синусов
- Часть общего урока:
Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника
- 113. Решение треугольников
13. Многоугольники
- Часть общего урока:
Формулы для вычисления площади правильного многоугольника и его элементов
- Часть общего урока:
Построение правильных многоугольников
- 119. Вписанные и описанные четырёхугольники
- 120. Подобие правильных выпуклых многоугольников
- Часть общего урока:
Длина окружности
- Часть общего урока:
Длина окружности
14. Площади фигур
- Часть общего урока:
Понятие площади многоугольника
- Часть общего урока:
Площадь квадрата. Площадь прямоугольника
- Часть общего урока:
Площадь параллелограмма
- Часть общего урока:
Площадь треугольника
- 127. Равновеликие фигуры
- Часть общего урока:
Площадь трапеции
- 129. Формулы для радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника
- Часть общего урока:
Отношение площадей подобных треугольников
- 131. Площадь круга
15. Элементы стереометрии
- Часть общего урока:
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии
- 133. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве
- 134. Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве
- 135. Многогранники
- 136. Тела вращения