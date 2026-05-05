Многоугольники и их свойства

Пример

На стороне квадрата построен равносторонний треугольник . Найдите высоту треугольника , проведённую из вершины , если известно, что сторона квадрата равна 1.

Решение

Нужно найти высоту треугольника . Что мы знаем об этом треугольнике:

- равнобедренный - высота, медиана, биссектриса

Можно оставить и так, но давайте посчитаем:

Однако мы рассмотрели только один случай равностороннего треугольника, построенного наружу.

Рассмотрим второй вариант.

Пример

Расстояния от точки , расположенной внутри прямого угла, до сторон угла равны 4 и 3. Через точку проведена прямая, отсекающая от угла треугольник, площадь которого равна 32. Найдите длину отрезка этой прямой, заключённого внутри угла.

Решение

Пусть , .

Пример

В прямоугольнике ; . Точка на прямой выбрана так, что . Найдите .

Решение

- равнобедренный

Мы рассмотрели только один случай: между и . Второй случай: на продолжении.

Аналогично - равнобедренный .

Пример

В треугольнике на стороне выбрана точка так, что .

Медиана пересекает отрезок в точке . Какую часть площади треугольника составляет площадь треугольника ?

Решение

Пусть (высота – общая, основ. ).

Но .

При этом .

Пример

В треугольнике проведены биссектрисы и . Найдите длину отрезка , если , , .

Решение

Свойства биссектрисы:

,

Рассмотрим : .

Пример

Дан треугольник , площадь которого равна 55. Точка на прямой выбрана так, что треугольник – равнобедренный с основанием и высотой . Найдите площадь треугольника , если известно, что ; .

Решение

:

;

Так как

Мы рассмотрели один случай – т. между и .

Второй случай.

Всё аналогично: .

Окружности и треугольники

Пример

В треугольнике , , . Точка лежит на прямой , причем . Окружности, вписанные в каждый из треугольников и , касаются стороны в точках и . Найдите длину отрезка .

Решение

С другой стороны, .

Рассмотрим случай: точка лежит на отрезке .

Второй случай: точка лежит вне .

Аналогично получаем: .

Пример

Расстояние между параллельными прямыми равно 4. На одной из них лежит точка , на другой – точки и , причем треугольник – равнобедренный и его боковая сторона равна 5. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник .

Решение

Пример

Дан треугольник со сторонами 115, 115 и 184. Внутри него расположены две равные касающиеся окружности, каждая из которых касается двух сторон треугольника. Найдите радиусы окружностей.

Решение

Рассмотрим равнобедренный треугольник , в котором , . Пусть – высота треугольника . Тогда – середина .

Обозначим . Тогда ; ; .

Предположим, что окружность радиуса с центром вписана в угол и касается основания в точке , а окружность того же радиуса с центром вписана в угол и касается основания в точке , а первой окружности – в точке . Центр окружности, вписанной в угол, лежит на его биссектрисе, поэтому ; .

Из прямоугольного треугольника находим: ; .

Линия центров касающихся окружностей проходит через точку их касания, поэтому , значит, , поскольку – прямоугольник. Следовательно, , откуда находим .

Пусть теперь окружность радиуса с центром вписана в угол и касается боковой стороны в точке , вторая окружность радиуса с центром вписана в угол , касается боковой стороны в точке , а также касается первой окружности.

Из прямоугольных треугольников и находим:

Следовательно, , откуда находим .

В случае когда окружности вписаны в углы и , получим тот же результат.

Ответ: 23 или 20.

Пример

Окружность радиуса 6 вписана в угол, равный . Вторая окружность также вписана в этот угол и пересекается с первой в точках и . Известно, что расстояние между центрами окружностей равно 4. Найдите .

Решение

Раз окружности вписаны в угол центры лежат на биссектрисе .

Второй случай.

Окружности и четырёхугольники

Пример

Четырехугольник описан около окружности и вписан в окружность. Прямые и пересекаются в точке . Найдите площадь четырехугольника, если известно, что и радиусы окружностей, вписанных в треугольники и , равны и .

Решение

Первый случай.

Центры и окружностей, вписанных в треугольники и , лежат на биссектрисе угла . Окружность, вписанная в четырехугольник , является также окружностью, вписанной в треугольник и вневписанной окружностью треугольника . Будем искать площадь четырехугольника как разность площадей треугольников и .

Четырехугольник вписан в окружность, следовательно, , но , откуда . Так как треугольники и имеют еще общий угол , они подобны, причем коэффициент подобия равен отношению радиусов окружностей, вписанных в эти треугольники.

Далее имеем:

1) .

2) , – полупериметр треугольника , равный по свойству вневписанной окружности длине отрезка .

3) Из прямоугольного треугольника находим , откуда .

Подставляя найденное значение в формулу , окончательно получаем .

Второй случай отличается от первого положением точки : левее точек и . В этом случае , и в рассуждении они и треугольники и должны быть поменяны местами. Таким образом, в этом случае .

Ответ: ; .

Пример

Окружность радиуса 24 вписана в равнобедренную трапецию с основаниями 36 и 64. Найдите радиус окружности, которая касается основания, боковой стороны и окружности .

Трапеция описана .

, – биссектрисы

;

Аналогично .

;

Пример

Дан параллелограмм , , , . Окружность с центром в точке касается биссектрисы угла и двух сторон параллелограмма, исходящих из вершины одного его острого угла. Найдите площадь четырёхугольника .

Решение

Первый случай.

– биссектриса - равнобедренный .

Второй случай.

– равносторонний

Пример

Дан прямоугольник со сторонами , . Прямая, проходящая через вершину , касается окружности с центром радиуса 4 и пересекается с прямой в точке . Найдите .

Решение

, - не подходит

Аналогично второй случай: .

Окружности и системы окружностей

Пример

Окружности радиусов 2 и 3 с центрами и касаются в точке . Прямая, проходящая через точку , вторично пересекает меньшую окружность в точке , а большую – в точке . Найдите площадь треугольника , если .

Решение

Второй случай (внутреннее касание) рассмотрите самостоятельно.

Если решите правильно, получите .

Пример

Центр окружности радиуса 4 принадлежит биссектрисе угла величиной 60°. Найдите радиус окружности, вписанной в данный угол и касающейся данной окружности, если известно, что расстояние от точки до вершины угла равно 10.

Первый случай.

,

Второй случай.

Третий случай.

Четвертый случай.

,

Аналогично

Пример

Две окружности пересекаются в точках и . Через точку проведены диаметры и этих окружностей. Найдите расстояние между центрами окружностей, если , .

Решение

(опирается на диаметр) - на одной прямой.

(аналогично).

Аналогично

Пример

В окружности проведены хорды и , причём , . Найдите .

Решение

Первый случай.

Второй случай.

Аналогично .

Пример

Найдите длину отрезка общей касательной к двум окружностям, заключенного между точками касания, если радиусы окружностей равны 23 и 7, а расстояние между центрами окружностей равно 34.

Решение

Первый случай:

Окружности расположены по одну сторону от касательной. Фигура – прямоугольная трапеция. Искомый отрезок касательной равен высоте трапеции, которую мы находим по теореме Пифагора, высота равна 30.

Во втором случае окружности лежат по разные стороны от касательной, решение аналогичное, правильный ответ 16.

Задачи на доказательство

Пример

Диагональ прямоугольника с центром образует со стороной угол 30°. Точка лежит вне прямоугольника, причём .

а) Докажите, что .

б) Прямая пересекает сторону прямоугольника в точке . Найдите , если известно, что и .

Решение

а) Рассмотрим четырёхугольник.

: - вписанный - вписанный.

б)

, ,

Найдем .

Пример

В остроугольном треугольнике проведены высоты и .

а) Докажите, что угол равен углу .

б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника , если известно, что и .

а) Рассмотрим четырёхугольник .

- вписанный (опирается на дугу)

б)

Пример

В треугольник вписана окружность радиуса , касающаяся стороны в точке , причём .

а) Докажите, что треугольник прямоугольный.

б) Вписанная окружность касается сторон и в точках и . Найдите площадь треугольника , если известно, что и .

Решение

а)

– равнобедренный, прямоугольный , но – точка пересечения биссектрис - биссектриса .

б)

Заключение

На этом уроке мы рассмотрели решение сложных задач по планиметрии. На следующем уроке мы рассмотрим решение сложных практических задач.

Ссылки на уроки InternetUrok.ru по пройденным темам:

1. http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/metod-koordinat/koordinaty-vektora

2. http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/metod-koordinat/uravnenie-pryamoy

3. http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/sinus-kosinus-i-tangens-ugla/formuly-dlya-vychisleniya-koordinat-tochki

4. http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika/teorema-sinusov

5. http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika/teorema-kosinusov

6. http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika/reshenie-treugolnikov

7. http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/skalyarnoe-proizvedenie-vektorov/skalyarnoe-proizvedenie-vektorov

8. http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploschad-kruga/okruzhnost-vpisannaya-v-pravilnyy-mnogougolnik

9. http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploschad-kruga/dlina-okruzhnosti

10. http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploschad-kruga/ploschad-krugovogo-sektora

11. http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-geometrii-za-79-klassy/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-2

12. http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-geometrii-za-79-klassy/obobschyonnaya-teorema-pifagora

13. http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-geometrii-za-79-klassy/vpisannye-i-opisannye-okruzhnosti-2