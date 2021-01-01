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Алгебра

Исследование функций

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Исследование функций

На этом уроке мы повторим исследование функции и построение ее графика с использованием производной.
В начале урока мы вспомним определение производной и ее геометрический и физический смысл.
Далее мы рассмотрим примеры на исследование функций без производной и с помощью производной, а также задачи на нахождение точек экстремумов и построение эскизов графиков без производной и с помощью производной.

Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Производная и интеграл»