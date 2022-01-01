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Пользователи из разных городов пишут нам, что их иногда смущает содержание видеоуроков и произношение преподавателей.
В связи с этим хотим заметить

Наша основная задача - помочь ученику быть успешным в школе.

С помощью наших видеоуроков по английскому языку вы сможете подготовиться к завтрашнему уроку в средней (неспециализированной) школе. Чтобы освоить язык для свободного применения в повседневной жизни, рекомендуем обратиться к сайтам Lingualeo.com, Engvid.com, Busuu.com.

Мы знаем, что произношение наших преподавателей часто отличается от произношения носителей языка.

В нашу задачу не входит поставить идеальное английское произношение. К тому же произношение неодинаково, даже у жителей различных районов Великобритании (произношение в Шотландии отличается от произношения в Уэльсе), что уж говорить об Австралии и Индии. Мы уверены, что, если вы научитесь произносить звуки так, как это делают наши учителя, это вам поможет и в школе, и в жизни.

Английский язык

Дом и домашние обязанности (Houses. Household chores). Часть 2. Домашние обязанности. Ремонт и уборка

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