На вопрос «Кто ты?» можно ответить по-разному: назвать имя и фамилию, или класс, в котором ты учишься, или город в котором живешь, и т.д. Можно быть одновременно и учащимся, и любителем географии, и ребенком своих родителей, и т.д. Другими словами, каждый человек является частью многочисленных сообществ людей. Принадлежность к этим сообществам в целом составляет наше самосознание. Одна из важнейших его сторон – этническое самосознание, к какому народу мы себя относим. Этнос (от греч. ἔθνος – народ) – группа людей, объединенная общностью происхождения, языка, культуры, территории проживания, самосознания.