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  4. Геометрия, 11 класс
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  6. Два метода для скрещивающихся прямых
Геометрия

Два метода для скрещивающихся прямых

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Два метода для скрещивающихся прямых

На данном уроке мы рассмотрим некоторые важные определения и понятия касательно скрещивающихся прямых. Также изучим два метода для скрещивающихся прямых, метод перпендикулярной плоскости и координатный метод, решим задачи по каждому методу.

Определение угла скрещивающихся прямых и расстояния между ними