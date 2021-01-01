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  4. Геометрия, 11 класс
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  6. Комбинации геометрических фигур: задачи на сферу, вписанную в треугольную пирамиду
Геометрия

Комбинации геометрических фигур: задачи на сферу, вписанную в треугольную пирамиду

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Комбинации геометрических фигур: задачи на сферу, вписанную в треугольную пирамиду

На этом уроке мы повторим теоретические сведения о двугранном угле и сфере, вписанной в этот угол, решим несколько задач на сферу, вписанную в треугольную пирамиду.

Повторение теории о линейном и двугранном угле