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  6. Решение задач на построение углов в правильной треугольной пирамиде
Геометрия

Решение задач на построение углов в правильной треугольной пирамиде

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Решение задач на построение углов в правильной треугольной пирамиде

На этом уроке мы приступим к решению задач на построение углов в правильной треугольной пирамиде. В начале урока мы повторим признак перпендикулярности прямой и плоскости, рассмотрим важный частный случай перпендикулярности прямой и плоскости. Вспомним формулировку и докажем теорему о трех перпендикулярах и признак перпендикулярности плоскостей. Кроме того, перечислим основные свойства плоскости линейного угла. После повторения теоретического материала мы построим линейный угол двугранного угла (общий случай) и перейдем к решению задач на построение различных линейных углов в правильной треугольной пирамиде, чтобы закрепить полученные знания

Признак перпендикулярности прямой и плоскости