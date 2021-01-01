На этом уроке мы приступим к решению задач на построение углов в правильной треугольной пирамиде. В начале урока мы повторим признак перпендикулярности прямой и плоскости, рассмотрим важный частный случай перпендикулярности прямой и плоскости. Вспомним формулировку и докажем теорему о трех перпендикулярах и признак перпендикулярности плоскостей. Кроме того, перечислим основные свойства плоскости линейного угла. После повторения теоретического материала мы построим линейный угол двугранного угла (общий случай) и перейдем к решению задач на построение различных линейных углов в правильной треугольной пирамиде, чтобы закрепить полученные знания