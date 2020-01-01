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  6. Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Часть 2. История создания романа «Робинзон Крузо»
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Часть 2. История создания романа «Робинзон Крузо»

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Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Литература, 5 класс
  5. >
  6. Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Часть 2. История создания романа «Робинзон Крузо»
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Часть 2. История создания романа «Робинзон Крузо»

Конспект в разработке
Если вы нашли ошибку или неработающую ссылку, пожалуйста, сообщите нам – сделайте свой вклад в развитие проекта.
Оценить урок: