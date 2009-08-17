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  6. А.С. Пушкин «Станционный смотритель»
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

А.С. Пушкин «Станционный смотритель»

«Станционный смотритель» – одна из повестей, вошедших в известное произведение А.С. Пушкина «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». В «Станционном смотрителе» автор знакомит нас с тяжелой, безрадостной жизнью простых людей, а именно – станционных смотрителей, во времена крепостного права. Пушкин обращает внимание читателя на то, что во внешне бестолковом и бесхитростном исполнении своих обязанностей этими людьми кроется нелегкий, часто неблагодарный труд, полный хлопот и забот.

В первое наше знакомство с Самсоном Выриным он выглядел «свежим и бодрым». Несмотря на нелегкую работу и зачастую грубое и несправедливое обращение с ним проезжающих – неозлобленного и общительного.

Однако как может изменить человека горе!...

 