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  6. А.С. Пушкин «Станционный смотритель». Навигатор
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
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Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

А.С. Пушкин «Станционный смотритель». Навигатор

Сюжет Словарь

«Станционный смотритель» А. С. Пушкина: небольшая история – и столько вопросов. Юная девушка бежит из дома в поисках лучшей участи – что будет с ней и её одиноким отцом? Почему получается так, что родителям и детям сложно понять друг друга? Что лучше – спокойно жить так, как принято, или рисковать? Кто такой «маленький человек» и почему ему невыносимо сталкиваться с непредсказуемым? Приглашаем вас на урок по «Станционному смотрителю».

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