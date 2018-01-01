Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.
На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.
«Станционный смотритель» А. С. Пушкина: небольшая история – и столько вопросов. Юная девушка бежит из дома в поисках лучшей участи – что будет с ней и её одиноким отцом? Почему получается так, что родителям и детям сложно понять друг друга? Что лучше – спокойно жить так, как принято, или рисковать? Кто такой «маленький человек» и почему ему невыносимо сталкиваться с непредсказуемым? Приглашаем вас на урок по «Станционному смотрителю».