Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.
На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.
Задумывались ли вы, почему главного героя произведения повести «Станционный смотритель» зовут Самсон Вырин? Чем похожи и чем отличаются судьбы Дуни и блудного сына? В этом видео рассказывается опыт внимательного прочтения повести А.С. Пушкина и нестандартный взгляд на неё.