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  6. Дружба в жизни и творчестве Пушкина. Стихотворение «Пущину». Художественные особенности стихотворного послания
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

Дружба в жизни и творчестве Пушкина. Стихотворение «Пущину». Художественные особенности стихотворного послания

Как истинный гений Пушкин был наделен великим чувством любви – к жизни, к человечеству вообще и к каждому человеку, как особому и неповторимому. Среди высоких и прекрасных талантов, которыми щедро был наделен Пушкин, есть один особый – талант дружбы. Отношения поэта с людьми, близкими ему по духу и мыслям, запечатлены в его стихах, которые остаются образцом верности, преданности, постоянства. А становление пера поэта происходило в лицейский период, и на протяжении всей жизни в его лирике появляются образы друзей.

Не случайно Пушкин в одном из своих писем написал: «Я хочу доказывать своим друзьям, что не только их люблю и верую в них, но признаю за долг и им, и себе, и посторонним показывать, что они для меня первые из порядочных людей».

Настоящих друзей у Пушкина в Лицее было трое: А.А. Дельвиг, И.И. Пущин, В. Кюхельбекер.

Но особенно Пушкин был дружен с И. Пущиным…

 