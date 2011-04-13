Как истинный гений Пушкин был наделен великим чувством любви – к жизни, к человечеству вообще и к каждому человеку, как особому и неповторимому. Среди высоких и прекрасных талантов, которыми щедро был наделен Пушкин, есть один особый – талант дружбы. Отношения поэта с людьми, близкими ему по духу и мыслям, запечатлены в его стихах, которые остаются образцом верности, преданности, постоянства. А становление пера поэта происходило в лицейский период, и на протяжении всей жизни в его лирике появляются образы друзей.
Не случайно Пушкин в одном из своих писем написал: «Я хочу доказывать своим друзьям, что не только их люблю и верую в них, но признаю за долг и им, и себе, и посторонним показывать, что они для меня первые из порядочных людей».
Настоящих друзей у Пушкина в Лицее было трое: А.А. Дельвиг, И.И. Пущин, В. Кюхельбекер.
Но особенно Пушкин был дружен с И. Пущиным…