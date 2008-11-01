Изучая творчество Николая Алексеевича Некрасова в начальной школе, в пятом классе, вы познакомились со многими произведениями поэта. Это стихотворения «Крестьянские дети», «На Волге», «Тройка», «Дед Мазай и зайцы», «Несжатая полоса», поэма «Мороз, Красный нос» и другие.
Главной темой своего творчества поэт сделал судьбу труженика, судьбу русского народа. Его стихи проникнуты глубоким сочувствием к простому крестьянину, человеку труда. Сегодня мы познакомимся ещё с одним стихотворением Некрасова «Железная дорога», написанным в 1862 году.
Это очень серьёзное и «взрослое» произведение посвящено детям. Почему?
С.Я. Маршак так писал о стихотворении Н.А. Некрасова «Железная дорога»: «…Не для того, чтобы напугать или разжалобить читателя, была написана Некрасовым «Железная дорога». Стихи эти суровы и трезвы. Посвященные детям, они зовут растущих людей к действию, к деятельности. Они говорят о будущем, когда народ, который «вынес и эту дорогу железную», вынесет все – и «широкую, ясную грудью дорогу проложит себе»…
Обратимся к стихотворению.