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  6. Картины подневольного труда и утверждение мысли о величии народа-созидателя в стихотворении Некрасова "Железная дорога". Горькая ирония автора
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

Картины подневольного труда и утверждение мысли о величии народа-созидателя в стихотворении Некрасова "Железная дорога". Горькая ирония автора

Изучая творчество Николая Алексеевича Некрасова в начальной школе, в пятом классе, вы познакомились со многими произведениями поэта. Это стихотворения «Крестьянские дети», «На Волге», «Тройка», «Дед Мазай и зайцы», «Несжатая полоса», поэма «Мороз, Красный нос» и другие.

Главной темой своего творчества поэт сделал судьбу труженика, судьбу русского народа. Его стихи проникнуты глубоким сочувствием к простому крестьянину, человеку труда. Сегодня мы познакомимся ещё с одним стихотворением Некрасова «Железная дорога», написанным в 1862 году.

Это очень серьёзное и «взрослое» произведение посвящено детям. Почему?

С.Я. Маршак так писал о стихотворении Н.А. Некрасова «Железная дорога»: «…Не для того, чтобы напугать или разжалобить читателя, была написана Некрасовым «Железная дорога». Стихи эти суровы и трезвы. Посвященные детям, они зовут растущих людей к действию, к деятельности. Они говорят о будущем, когда народ, который «вынес и эту дорогу железную», вынесет все – и «широкую, ясную грудью дорогу проложит себе»…

Обратимся к стихотворению.

 