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  6. М.Ю. Лермонтов «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения
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Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

М.Ю. Лермонтов «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения

Вы уже знакомы с произведениями Михаила Юрьевича Лермонтова и знаете, какой неисчерпаемый смысл несут они в себе.

Ираклий Андроников писал: «Каждый раз, когда мы произносим имя Лермонтова, к глубокому раздумью и восхищению его поэзией примешивается чувство сожаления и горечи».

Печалью, отчаянием, одиночеством, предчувствием будущей разлуки с родной землей проникнуто и стихотворение М.Ю. Лермонтова «Тучи». Что побудило поэта обратить свой взор к вечным небесным странникам – тучам?

Стихотворение написано в день отъезда в ссылку на Кавказ, на квартире у Карамзиных, где собрались друзья, чтобы проститься с поэтом. По свидетельству В.А. Соллогуба, Лермонтов слагал стихотворение, стоя у окна и глядя на тучи, плывшие над Невою и Летним садом…

«Тучами» Лермонтов заключил сборник своих стихотворений и поставил дату: апрель 1840, тем самым обозначив и дату своего изгнания.

Этому стихотворению и посвящён наш урок.

 