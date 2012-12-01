Вы уже знакомы с произведениями Михаила Юрьевича Лермонтова и знаете, какой неисчерпаемый смысл несут они в себе.
Ираклий Андроников писал: «Каждый раз, когда мы произносим имя Лермонтова, к глубокому раздумью и восхищению его поэзией примешивается чувство сожаления и горечи».
Печалью, отчаянием, одиночеством, предчувствием будущей разлуки с родной землей проникнуто и стихотворение М.Ю. Лермонтова «Тучи». Что побудило поэта обратить свой взор к вечным небесным странникам – тучам?
Стихотворение написано в день отъезда в ссылку на Кавказ, на квартире у Карамзиных, где собрались друзья, чтобы проститься с поэтом. По свидетельству В.А. Соллогуба, Лермонтов слагал стихотворение, стоя у окна и глядя на тучи, плывшие над Невою и Летним садом…
«Тучами» Лермонтов заключил сборник своих стихотворений и поставил дату: апрель 1840, тем самым обозначив и дату своего изгнания.
Этому стихотворению и посвящён наш урок.