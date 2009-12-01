Творчество Николая Васильевича Гоголя – одно из самых вершинных явлений русской художественной культуры прошлого. В течение двух десятилетий своей подвижнической литературной деятельности Гоголь создал такие шедевры, которые воспринимаются как образцовые в русской и мировой литературе.
Одним из таких шедевров стал сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». Данный урок посвящен повести «Ночь перед Рождеством».
Многие сказки и легенды имеют счастливый конец. Повесть Гоголя «Ночь перед Рождеством» полностью соответствует этому правилу. Главному герою, отважному кузнецу Вакуле, приходится пройти сложное испытание, для того чтобы завоевать сердце своей возлюбленной. В результате он получает руку и сердце своей избранницы. Легенды и народные сказки призваны вселять в человека веру в свои силы, умение и находчивость. Эта повесть не является исключением…