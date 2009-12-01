Предметы Классы
Классы
Предметы
Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Литература, 6 класс
  5. >
  6. Н.В. Гоголь. История создания сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сюжет повести. Картины народной жизни в повести «Ночь перед Рождеством»
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

Н.В. Гоголь. История создания сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сюжет повести. Картины народной жизни в повести «Ночь перед Рождеством»

Творчество Николая Васильевича Гоголя – одно из самых вершинных явлений русской художественной культуры прошлого. В течение двух десятилетий своей подвижнической литературной деятельности Гоголь создал такие шедевры, которые воспринимаются как образцовые в русской и мировой литературе.

Одним из таких шедевров стал сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». Данный урок посвящен повести «Ночь перед Рождеством».

Многие сказки и легенды имеют счастливый конец. Повесть Гоголя «Ночь перед Рождеством» полностью соответствует этому правилу. Главному герою, отважному кузнецу Вакуле, приходится пройти сложное испытание, для того чтобы завоевать сердце своей возлюбленной. В результате он получает руку и сердце своей избранницы. Легенды и народные сказки призваны вселять в человека веру в свои силы, умение и находчивость. Эта повесть не является исключением…

 