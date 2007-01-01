Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.
На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.
Работа над романом «Дубровский» была начата А.С. Пушкиным 21 октября 1832 года. В основу сюжета был положен эпизод, сообщенный Пушкину его другом П.В. Нащокиным, рассказавшим про одного «белорусского небогатого дворянина, по фамилии Островский». Так и роман назывался сначала. Этот дворянин имел процесс с соседом за землю, был вытеснен из имения и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить сначала подьячих, потом и других. Нащокин видел этого Островского в остроге.
Пушкин в это время обдумывал сюжет исторического романа об удальце, дворянине, который вступил на службу к Пугачеву, и он нашел в рассказе Нащокина сюжет о герое такого же типа, подсказанный самой жизнью. Н.Г. Чернышевский писал об этом романе: «Трудно найти в русской литературе более точную и живую картину, как описание быта и привычек большого барина старых времен в начале повести «Дубровский»».
Этот урок – о романе «Дубровский».