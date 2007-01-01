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  6. О создании романа «Дубровский». Историко-культурный контекст времени. Изображение русского братства
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

О создании романа «Дубровский». Историко-культурный контекст времени. Изображение русского братства

Работа над романом «Дубровский» была начата А.С. Пушкиным 21 октября 1832 года. В основу сюжета был положен эпизод, сообщенный Пушкину его другом П.В. Нащокиным, рассказавшим про одного «белорусского небогатого дворянина, по фамилии Островский». Так и роман назывался сначала. Этот дворянин имел процесс с соседом за землю, был вытеснен из имения и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить сначала подьячих, потом и других. Нащокин видел этого Островского в остроге.

Пушкин в это время обдумывал сюжет исторического романа об удальце, дворянине, который вступил на службу к Пугачеву, и он нашел в рассказе Нащокина сюжет о герое такого же типа, подсказанный самой жизнью. Н.Г. Чернышевский писал об этом романе: «Трудно найти в русской литературе более точную и живую картину, как описание быта и привычек большого барина старых времен в начале повести «Дубровский»».

Этот урок – о романе «Дубровский».

  Конспект