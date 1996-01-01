Когда человек весело смеется, то проблемы, казавшиеся до этого серьезными и неразрешимыми, становятся мелкими и незначительными. Наверное, поэтому на протяжении стольких лет удивительная повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» вызывает искреннюю любовь и неиссякаемый интерес читателя. В свое время даже А.С. Пушкин был потрясен художественным мастерством и юмором автора этого произведения и признавался, что он давно уже так не смеялся.
События в повести происходят в предпраздничную ночь, когда возможны чудеса и волшебство, когда парни и девушки в украинских деревнях берут мешки побольше и с песнями и шутками ходят по дворам – колядуют, желают добра и счастья. И настроение у автора, которым он щедро делится со своими читателями, праздничное, веселое. Яркий, сочный язык, забавные, незабываемые образы, смешные сцены украинского быта заставляют нас хохотать до слез. Кто сможет забыть потешное поведение гостей «многоуважаемой Солохи», перепалки Вакулы и черта, любование собой перед зеркалом красавицы Оксаны?
Искренний и веселый смех делает людей добрее и сильнее...
Хотите стать сильнее и добрее? Тогда вам – на урок…