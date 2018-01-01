Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.
На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.
Рассказ на основе реального случая.
Утро, которое навсегда изменило судьбу человека.
Может ли жестокость быть необходимой и оправданной?
Справедливо ли, когда один человек должен отвечать за поступок другого?
Чему надо стать свидетелем, чтобы внезапно отказаться от любви, карьеры, блестящих планов?
Отрицание государственной иерархии – вызов системе или бегство от жизни?
Предлагаем вам краткий анализ рассказа Л. Н. Толстого «После бала».