Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.
На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.
На этом уроке вы проведёте анализ произведения А.С. Пушкина «Пиковая дама», узнаете историю создания повести, рассмотрите сложнейшие философские проблемы, которые поднимает Пушкин в этой повести, узнаете роль эпиграфов в «Пиковой даме», разберёте тему безумия в произведениях Пушкина.