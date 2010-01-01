Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.
На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.
Данный видеоурок посвящен теме «А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Проблема большой и малой родины». В увлекательной лекции вы сможете получить ответы на многие вопросы, затронутые в поэме «Василий Тёркин». Особое внимание обращается на поднятую им в этом произведении проблему большой и малой родины. Ведь родина главного героя – это родина самого А.Т. Твардовского.
Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.
На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.
Данный видеоурок посвящен теме «А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Проблема большой и малой родины». В увлекательной лекции вы сможете получить ответы на многие вопросы, затронутые в поэме «Василий Тёркин». Особое внимание обращается на поднятую им в этом произведении проблему большой и малой родины. Ведь родина главного героя – это родина самого А.Т. Твардовского.