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  6. А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Тёркин". Проблема "большой" и "малой" родины
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Тёркин". Проблема "большой" и "малой" родины

Данный видеоурок посвящен теме «А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Проблема большой и малой родины». В увлекательной лекции вы сможете получить ответы на многие вопросы, затронутые в поэме «Василий Тёркин». Особое внимание обращается на поднятую им в этом произведении проблему большой и малой родины. Ведь родина главного героя – это родина самого А.Т. Твардовского.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Литература, 8 класс
  5. >
  6. А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Тёркин". Проблема "большой" и "малой" родины
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Тёркин". Проблема "большой" и "малой" родины

Данный видеоурок посвящен теме «А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Проблема большой и малой родины». В увлекательной лекции вы сможете получить ответы на многие вопросы, затронутые в поэме «Василий Тёркин». Особое внимание обращается на поднятую им в этом произведении проблему большой и малой родины. Ведь родина главного героя – это родина самого А.Т. Твардовского.

Введение