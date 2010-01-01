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  6. А.Т. Твардовский. Композиция поэмы "Василий Тёркин". Русский национальный характер
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

А.Т. Твардовский. Композиция поэмы "Василий Тёркин". Русский национальный характер

На занятии мы познакомимся с поэмой А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Разберем композицию поэмы, образ Василия Теркина, черты его характера. Узнаем, что вкладывает автор в образ героя.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Литература, 8 класс
  5. >
  6. А.Т. Твардовский. Композиция поэмы "Василий Тёркин". Русский национальный характер
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

А.Т. Твардовский. Композиция поэмы "Василий Тёркин". Русский национальный характер

На занятии мы познакомимся с поэмой А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Разберем композицию поэмы, образ Василия Теркина, черты его характера. Узнаем, что вкладывает автор в образ героя.

Введение