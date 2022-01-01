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  6. М. А. Осоргин «Пенсне». Изобразительно-выразительные средства. Часть 3. «Особая жизнь» вещей. Изобразительно-выразительные средства
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

М. А. Осоргин «Пенсне». Изобразительно-выразительные средства. Часть 3. «Особая жизнь» вещей. Изобразительно-выразительные средства

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Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Литература, 8 класс
  5. >
  6. М. А. Осоргин «Пенсне». Изобразительно-выразительные средства. Часть 3. «Особая жизнь» вещей. Изобразительно-выразительные средства
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

М. А. Осоргин «Пенсне». Изобразительно-выразительные средства. Часть 3. «Особая жизнь» вещей. Изобразительно-выразительные средства

Конспект в разработке
Если вы нашли ошибку или неработающую ссылку, пожалуйста, сообщите нам – сделайте свой вклад в развитие проекта.
Оценить урок: