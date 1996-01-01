Предметы Классы
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Предметы Классы
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  2. Библиотека InternetUrok.ru
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  4. Литература, 8 класс
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  6. Н.М. Рубцов. Стихотворения
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

Н.М. Рубцов. Стихотворения

На этом уроке вы узнаете немного больше о замечательном поэте Николае Рубцове. Мы познакомимся с некоторыми стихотворениями автора, его манерой написания стихов. Поговорим о символичности образов в творчестве Рубцова.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Литература, 8 класс
  5. >
  6. Н.М. Рубцов. Стихотворения
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

Н.М. Рубцов. Стихотворения

На этом уроке вы узнаете немного больше о замечательном поэте Николае Рубцове. Мы познакомимся с некоторыми стихотворениями автора, его манерой написания стихов. Поговорим о символичности образов в творчестве Рубцова.

Введение