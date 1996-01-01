Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.
На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.
На этом уроке вы узнаете немного больше о замечательном поэте Николае Рубцове. Мы познакомимся с некоторыми стихотворениями автора, его манерой написания стихов. Поговорим о символичности образов в творчестве Рубцова.
Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.
На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.
На этом уроке вы узнаете немного больше о замечательном поэте Николае Рубцове. Мы познакомимся с некоторыми стихотворениями автора, его манерой написания стихов. Поговорим о символичности образов в творчестве Рубцова.