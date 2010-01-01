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  6. Народно-поэтическая основа поэмы "Василий Тёркин". Юмор в поэме
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

Народно-поэтическая основа поэмы "Василий Тёркин". Юмор в поэме

На занятии мы познакомимся с народно-поэтической основой и юмором поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Рассмотрим, какие традиции русской классической литературы и устного народного творчества использовал автор произведения.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Литература, 8 класс
  5. >
  6. Народно-поэтическая основа поэмы "Василий Тёркин". Юмор в поэме
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

Народно-поэтическая основа поэмы "Василий Тёркин". Юмор в поэме

На занятии мы познакомимся с народно-поэтической основой и юмором поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Рассмотрим, какие традиции русской классической литературы и устного народного творчества использовал автор произведения.

Введение