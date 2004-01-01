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  2. Библиотека InternetUrok.ru
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  4. Литература, 8 класс
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  6. Рассказ Андрея Платонова "Возвращение"
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

Рассказ Андрея Платонова "Возвращение"

На этом уроке вы познакомитесь с рассказом А. Платонова «Возвращение». Мы проанализируем текст рассказа, рассмотрим его подтекст и символический смысл художественных образов, которые использует автор. Поговорим о потерянном поколении.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Литература, 8 класс
  5. >
  6. Рассказ Андрея Платонова "Возвращение"
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

Рассказ Андрея Платонова "Возвращение"

На этом уроке вы познакомитесь с рассказом А. Платонова «Возвращение». Мы проанализируем текст рассказа, рассмотрим его подтекст и символический смысл художественных образов, которые использует автор. Поговорим о потерянном поколении.

Введение