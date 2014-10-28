Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.
На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.
На этом уроке вы узнаете, какую роль играли стихи и песни во время Великой Отечественной войны, познакомитесь с самыми известными песнями о Великой Отечественной войне и проанализируете их, узнаете о значении этих песен в наше время.
Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.
На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.
На этом уроке вы узнаете, какую роль играли стихи и песни во время Великой Отечественной войны, познакомитесь с самыми известными песнями о Великой Отечественной войне и проанализируете их, узнаете о значении этих песен в наше время.