Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.
На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.
На уроке мы обозначим основные вехи биографии В.М. Шукшина, рассмотрим начало его творческого пути, перечислим основные произведения. Вторую часть урока посвятим одному из последних произведений Василия Шукшина – рассказу «Дядя Ермолай», его содержанию, истории создания
Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.
На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.
На уроке мы обозначим основные вехи биографии В.М. Шукшина, рассмотрим начало его творческого пути, перечислим основные произведения. Вторую часть урока посвятим одному из последних произведений Василия Шукшина – рассказу «Дядя Ермолай», его содержанию, истории создания