Предметы Классы
Классы
Предметы
Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Литература, 8 класс
  5. >
  6. В.М. Шукшин. Личность писателя. Рассказ "Дядя Ермолай"
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

В.М. Шукшин. Личность писателя. Рассказ "Дядя Ермолай"

На уроке мы обозначим основные вехи биографии В.М. Шукшина, рассмотрим начало его творческого пути, перечислим основные произведения. Вторую часть урока посвятим одному из последних произведений Василия Шукшина – рассказу «Дядя Ермолай», его содержанию, истории создания

Краткая биография писателя

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Литература, 8 класс
  5. >
  6. В.М. Шукшин. Личность писателя. Рассказ "Дядя Ермолай"
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

В.М. Шукшин. Личность писателя. Рассказ "Дядя Ермолай"

На уроке мы обозначим основные вехи биографии В.М. Шукшина, рассмотрим начало его творческого пути, перечислим основные произведения. Вторую часть урока посвятим одному из последних произведений Василия Шукшина – рассказу «Дядя Ермолай», его содержанию, истории создания

Краткая биография писателя