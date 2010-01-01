Предметы Классы
Классы
Предметы
Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Литература, 8 класс
  5. >
  6. В.М. Шукшин. Рассказ "Микроскоп"
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

В.М. Шукшин. Рассказ "Микроскоп"

На занятии мы познакомимся с рассказом Василия Макаровича Шукшина «Микроскоп». Узнаем о том, какое влияние оказали на писателя традиции устного народного творчества.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Литература, 8 класс
  5. >
  6. В.М. Шукшин. Рассказ "Микроскоп"
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

В.М. Шукшин. Рассказ "Микроскоп"

На занятии мы познакомимся с рассказом Василия Макаровича Шукшина «Микроскоп». Узнаем о том, какое влияние оказали на писателя традиции устного народного творчества.

Введение