Предметы Классы
Классы
Предметы
Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Литература, 8 класс
  5. >
  6. В.М. Шукшин. Рассказ "Солнце, старик и девушка"
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

В.М. Шукшин. Рассказ "Солнце, старик и девушка"

На занятии мы рассмотрим рассказ-судьбу В.М. Шукшина «Солнце, старик и девушка». Познакомимся с приведенными учителем отрывками произведения, узнаем, как сочетаются в нем образы.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Литература, 8 класс
  5. >
  6. В.М. Шукшин. Рассказ "Солнце, старик и девушка"
На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
В связи с этим хотим заметить

Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.

На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.

Литература

В.М. Шукшин. Рассказ "Солнце, старик и девушка"

На занятии мы рассмотрим рассказ-судьбу В.М. Шукшина «Солнце, старик и девушка». Познакомимся с приведенными учителем отрывками произведения, узнаем, как сочетаются в нем образы.

Введение