На сайте представлены уроки по отдельным произведениям школьной программы, а темы и содержание уроков не всегда строго соответствуют учебникам.
Дело в том, что мнения автора учебника и преподавателя в школе могут не совпадать, и это нормально: литературное произведение – не теорема, у него могут быть разные трактовки.
На сайте мы разместили уроки, которые помогут ученикам при изучении некоторых произведений русской литературы. Со временем коллекция видео будет пополняться.
М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»
На занятии рассмотрим «Оду на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Разберемся в том, что такое ода, поймем ее задачи. Рассмотрим, что М.В. Ломоносов в своей оде хочет донести до Елизаветы I.