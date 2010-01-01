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  6. Виды треугольников. Построение прямоугольного треугольника на нелинованной бумаге
Математика

Виды треугольников. Построение прямоугольного треугольника на нелинованной бумаге

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Виды треугольников. Построение прямоугольного треугольника на нелинованной бумаге

На этом уроке мы рассмотрим виды треугольников и научимся строить прямоугольный треугольник на нелинованной бумаге. Вначале вспомним определение треугольника и его элементы, какие существуют виды углов, узнаем, как на нелинованной бумаге построить прямой угол. Далее узнаем, как делятся треугольники на виды в зависимости от типа углов в них. Рассмотрим несколько задач на нахождение вида треугольников и на построение.

Треугольник и его элементы