В данном уроке мы рассмотрим понятия «образование» и «образовательный процесс». Также мы выясним, как определяется образовательный базис для человека, почему Российская Федерация ещё совсем недавно нуждалась в реформе образования. Мы поговорим о том, почему образование так важно в современном мире, что оно может дать каждому гражданину.