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Обществознание

Правовое регулирование в сфере образования

На уроке мы рассмотрим понятие образования и основы государственной политики России в сфере образования. Вы узнаете, на каких принципах строится эта политика, какие образовательные программы и виды образовательных учреждений действуют в нашей стране. Также вы познакомитесь с изменениями, которые произошли в системе образования за последние годы.

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Обществознание, 9 класс
  5. >
  6. Правовое регулирование в сфере образования
Обществознание

Правовое регулирование в сфере образования

На уроке мы рассмотрим понятие образования и основы государственной политики России в сфере образования. Вы узнаете, на каких принципах строится эта политика, какие образовательные программы и виды образовательных учреждений действуют в нашей стране. Также вы познакомитесь с изменениями, которые произошли в системе образования за последние годы.