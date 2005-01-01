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На этом уроке мы завершим тему «Электрический ток в различных средах», рассмотрев последнюю принципиально отличающуюся среду – газ. Рассмотрим механизм образования свободных зарядов и свойства их протекания.
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На этом уроке мы завершим тему «Электрический ток в различных средах», рассмотрев последнюю принципиально отличающуюся среду – газ. Рассмотрим механизм образования свободных зарядов и свойства их протекания.