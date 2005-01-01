Предметы Классы
Классы
Предметы
Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 10 класс
  5. >
  6. Электрический ток в газах
Физика

Электрический ток в газах

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Электрический ток в газах

На этом уроке мы завершим тему «Электрический ток в различных средах», рассмотрев последнюю принципиально отличающуюся среду – газ. Рассмотрим механизм образования свободных зарядов и свойства их протекания.

Ионизация газа

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 10 класс
  5. >
  6. Электрический ток в газах
Физика

Электрический ток в газах

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Электрический ток в газах

На этом уроке мы завершим тему «Электрический ток в различных средах», рассмотрев последнюю принципиально отличающуюся среду – газ. Рассмотрим механизм образования свободных зарядов и свойства их протекания.

Ионизация газа