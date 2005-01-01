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Электрический ток в металлах

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Электрический ток в металлах

На этом уроке мы рассмотрим основные положения протекания электрического тока в металлах: тип проводимости металлов, свойства свободных электронов металла, зависимость сопротивления металла от температуры, а также явление сверхпроводимости при сверхнизких температурах.

Проводимость металлов

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 10 класс
  5. >
  6. Электрический ток в металлах
Физика

Электрический ток в металлах

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Электрический ток в металлах

На этом уроке мы рассмотрим основные положения протекания электрического тока в металлах: тип проводимости металлов, свойства свободных электронов металла, зависимость сопротивления металла от температуры, а также явление сверхпроводимости при сверхнизких температурах.

Проводимость металлов