У вас уже есть абонемент? ВойтиПодробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
На этом уроке мы рассмотрим основные положения протекания электрического тока в металлах: тип проводимости металлов, свойства свободных электронов металла, зависимость сопротивления металла от температуры, а также явление сверхпроводимости при сверхнизких температурах.
У вас уже есть абонемент? ВойтиПодробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
На этом уроке мы рассмотрим основные положения протекания электрического тока в металлах: тип проводимости металлов, свойства свободных электронов металла, зависимость сопротивления металла от температуры, а также явление сверхпроводимости при сверхнизких температурах.