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Физика

Электрический ток в полупроводниках

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Электрический ток в полупроводниках

На этом уроке мы рассмотрим такую среду прохождения электрического тока, как полупроводники. Мы рассмотрим принцип их проводимости, зависимость этой проводимости от температуры и наличия примесей, рассмотрим такое понятие, как p-n переход и основные полупроводниковые приборы.

Зависимость сопротивления полупроводников от температуры

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 10 класс
  5. >
  6. Электрический ток в полупроводниках
Физика

Электрический ток в полупроводниках

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Электрический ток в полупроводниках

На этом уроке мы рассмотрим такую среду прохождения электрического тока, как полупроводники. Мы рассмотрим принцип их проводимости, зависимость этой проводимости от температуры и наличия примесей, рассмотрим такое понятие, как p-n переход и основные полупроводниковые приборы.

Зависимость сопротивления полупроводников от температуры