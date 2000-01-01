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На данном уроке мы вспомним о природе возникновения тока в проводниках, его характеристике, а также рассмотрим механизм протекания тока в различных средах: металлах, полупроводниках, жидкостях и газах.
У вас уже есть абонемент? ВойтиПодробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
На данном уроке мы вспомним о природе возникновения тока в проводниках, его характеристике, а также рассмотрим механизм протекания тока в различных средах: металлах, полупроводниках, жидкостях и газах.