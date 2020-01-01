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Физика

Электрический ток в разных средах. Профильный уровень

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Электрический ток в разных средах. Профильный уровень

На данном уроке мы вспомним о природе возникновения тока в проводниках, его характеристике, а также рассмотрим механизм протекания тока в различных средах: металлах, полупроводниках, жидкостях и газах.

Конспект в разработке
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Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 10 класс
  5. >
  6. Электрический ток в разных средах. Профильный уровень
Физика

Электрический ток в разных средах. Профильный уровень

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Электрический ток в разных средах. Профильный уровень

На данном уроке мы вспомним о природе возникновения тока в проводниках, его характеристике, а также рассмотрим механизм протекания тока в различных средах: металлах, полупроводниках, жидкостях и газах.

Конспект в разработке
Если вы нашли ошибку или неработающую ссылку, пожалуйста, сообщите нам – сделайте свой вклад в развитие проекта.
Оценить урок: