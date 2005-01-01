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Физика

Электрический ток в жидкостях

На данном уроке мы рассмотрим очередную среду, пропускающую электрический ток, – жидкость. Мы рассмотрим механизм образования свободных носителей заряда в жидкости и их дальнейшего движения. Рассмотрим процесс электролиза: его законы (законы Фарадея) и его применение в технике.

Ток в жидкостях

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 10 класс
  5. >
  6. Электрический ток в жидкостях
Физика

Электрический ток в жидкостях

На данном уроке мы рассмотрим очередную среду, пропускающую электрический ток, – жидкость. Мы рассмотрим механизм образования свободных носителей заряда в жидкости и их дальнейшего движения. Рассмотрим процесс электролиза: его законы (законы Фарадея) и его применение в технике.

Ток в жидкостях