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Броуновское движение

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Броуновское движение

На прошлом уроке мы сформулировали основные положения МКТ, от которых в дальнейшем будет отталкиваться весь курс, изучающий микромир макрообъектов. Сейчас же будет дано качественное обоснование этих положений с помощью описания броуновского движения молекул.

Различные варианты обоснования положений МКТ

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 10 класс
  5. >
  6. Броуновское движение
Физика

Броуновское движение

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Броуновское движение

На прошлом уроке мы сформулировали основные положения МКТ, от которых в дальнейшем будет отталкиваться весь курс, изучающий микромир макрообъектов. Сейчас же будет дано качественное обоснование этих положений с помощью описания броуновского движения молекул.

Различные варианты обоснования положений МКТ