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На прошлом уроке мы сформулировали основные положения МКТ, от которых в дальнейшем будет отталкиваться весь курс, изучающий микромир макрообъектов. Сейчас же будет дано качественное обоснование этих положений с помощью описания броуновского движения молекул.
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На прошлом уроке мы сформулировали основные положения МКТ, от которых в дальнейшем будет отталкиваться весь курс, изучающий микромир макрообъектов. Сейчас же будет дано качественное обоснование этих положений с помощью описания броуновского движения молекул.