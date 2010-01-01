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Физика

Идеальный газ. Средняя квадратичная скорость

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Идеальный газ. Средняя квадратичная скорость

На этом уроке мы введём понятие идеального газа, то есть газа, в котором молекулы не взаимодействуют между собой и не обладают объёмом. Также мы узнаем, что такое средняя квадратичная скорость молекул, микро- и макропараметры, и рассмотрим применение модели идеального газа.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 10 класс
  5. >
  6. Идеальный газ. Средняя квадратичная скорость
Физика

Идеальный газ. Средняя квадратичная скорость

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Идеальный газ. Средняя квадратичная скорость

На этом уроке мы введём понятие идеального газа, то есть газа, в котором молекулы не взаимодействуют между собой и не обладают объёмом. Также мы узнаем, что такое средняя квадратичная скорость молекул, микро- и макропараметры, и рассмотрим применение модели идеального газа.

Введение