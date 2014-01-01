Как вы уже знаете, все тела состоят из молекул. Если говорить о массе молекул и выражать ее в граммах или килограммах, то мы увидим, что масса очень мала, а если говорить о количестве молекул, например в одном кубическом сантиметре окружающего нас пространства, то количество этих молекул будет огромно. Работать с очень маленькими или очень большими числами не очень удобно, тем не менее ученые смогли разобраться, как можно выражать массу или размеры молекул не очень большими обозримыми числами, не больше сотни. Сегодня мы вами разберем, как им это удалось.