В прошлых уроках мы ввели такие величины, как молярная масса, количество вещества, сформулировали основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Сейчас же мы подробно рассмотрим способы решения задач, пользуясь вышеперечисленными формулами. В ходе урока мы рассмотрим три типовые задачи.