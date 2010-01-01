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Решение задач на тему "Основное уравнение молекулярно-кинетической теории"

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Решение задач на тему "Основное уравнение молекулярно-кинетической теории"

В прошлых уроках мы ввели такие величины, как молярная масса, количество вещества, сформулировали основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Сейчас же мы подробно рассмотрим способы решения задач, пользуясь вышеперечисленными формулами. В ходе урока мы рассмотрим три типовые задачи.

Разбор первой задачи

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 10 класс
  5. >
  6. Решение задач на тему "Основное уравнение молекулярно-кинетической теории"
Физика

Решение задач на тему "Основное уравнение молекулярно-кинетической теории"

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Решение задач на тему "Основное уравнение молекулярно-кинетической теории"

В прошлых уроках мы ввели такие величины, как молярная масса, количество вещества, сформулировали основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Сейчас же мы подробно рассмотрим способы решения задач, пользуясь вышеперечисленными формулами. В ходе урока мы рассмотрим три типовые задачи.

Разбор первой задачи