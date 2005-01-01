Этот урок посвящён изучению свойств газов, жидкостей, твёрдых тел. В начале урока мы вспомним, как взаимодействуют частицы вещества, а далее рассмотрим особенности каждого агрегатного состояния в отдельности. В конце урока мы узнаем об аморфном состоянии – промежуточном состоянии между твёрдыми и жидкими телами.