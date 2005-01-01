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Физика

Свойства газов, жидкостей, твердых тел

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Свойства газов, жидкостей, твердых тел

Этот урок посвящён изучению свойств газов, жидкостей, твёрдых тел. В начале урока мы вспомним, как взаимодействуют частицы вещества, а далее рассмотрим особенности каждого агрегатного состояния в отдельности. В конце урока мы узнаем об аморфном состоянии – промежуточном состоянии между твёрдыми и жидкими телами.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 10 класс
  5. >
  6. Свойства газов, жидкостей, твердых тел
Физика

Свойства газов, жидкостей, твердых тел

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Свойства газов, жидкостей, твердых тел

Этот урок посвящён изучению свойств газов, жидкостей, твёрдых тел. В начале урока мы вспомним, как взаимодействуют частицы вещества, а далее рассмотрим особенности каждого агрегатного состояния в отдельности. В конце урока мы узнаем об аморфном состоянии – промежуточном состоянии между твёрдыми и жидкими телами.

Введение