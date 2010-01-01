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Свойства твердых тел

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Свойства твердых тел

На сегодняшнем уроке мы впервые в теме молекулярно-кинетической теории отойдём от изучения газов и подробнее остановимся на изучении твёрдых тел. Мы введём различные классификации тел, опишем их свойства. Также рассмотрим процесс деформации, его различные виды, сформулируем и объясним закон Гука.

Кристаллические тела

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 10 класс
  5. >
  6. Свойства твердых тел
Физика

Свойства твердых тел

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Свойства твердых тел

На сегодняшнем уроке мы впервые в теме молекулярно-кинетической теории отойдём от изучения газов и подробнее остановимся на изучении твёрдых тел. Мы введём различные классификации тел, опишем их свойства. Также рассмотрим процесс деформации, его различные виды, сформулируем и объясним закон Гука.

Кристаллические тела