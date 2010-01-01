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На сегодняшнем уроке мы впервые в теме молекулярно-кинетической теории отойдём от изучения газов и подробнее остановимся на изучении твёрдых тел. Мы введём различные классификации тел, опишем их свойства. Также рассмотрим процесс деформации, его различные виды, сформулируем и объясним закон Гука.
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На сегодняшнем уроке мы впервые в теме молекулярно-кинетической теории отойдём от изучения газов и подробнее остановимся на изучении твёрдых тел. Мы введём различные классификации тел, опишем их свойства. Также рассмотрим процесс деформации, его различные виды, сформулируем и объясним закон Гука.