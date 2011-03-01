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Температура - мера средней кинетической энергии молекул

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Температура - мера средней кинетической энергии молекул

На этом уроке мы будем разбирать физическую величину, уже знакомую нам из курса восьмого класса – температуру. Мы дополним её определение как меру теплового равновесия и меру средней кинетической энергии. Опишем недостатки одних и преимущества других методов измерения температур, введём понятие шкалы абсолютных температур и, наконец, выведем зависимость кинетической энергии молекул газа и давления газа от температуры.

Температура как мера теплового равновесия

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 10 класс
  5. >
  6. Температура - мера средней кинетической энергии молекул
Физика

Температура - мера средней кинетической энергии молекул

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Температура - мера средней кинетической энергии молекул

На этом уроке мы будем разбирать физическую величину, уже знакомую нам из курса восьмого класса – температуру. Мы дополним её определение как меру теплового равновесия и меру средней кинетической энергии. Опишем недостатки одних и преимущества других методов измерения температур, введём понятие шкалы абсолютных температур и, наконец, выведем зависимость кинетической энергии молекул газа и давления газа от температуры.

Температура как мера теплового равновесия