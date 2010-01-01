В этом уроке мы рассмотрим второй «столп» молекулярно-кинетической теории – уравнение состояния идеального газа. Мы вспомним, какие уже формульные зависимости параметров идеального газа мы знаем, из них выведем связь между тремя макроскопическими параметрами, запишем её в двух видах: в форме, полученной Клапейроном, и форме, полученной Менделеевым.