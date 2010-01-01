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Уравнение состояния идеального газа (Ерюткин Е.С.)

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Уравнение состояния идеального газа (Ерюткин Е.С.)

В этом уроке мы рассмотрим второй «столп» молекулярно-кинетической теории – уравнение состояния идеального газа. Мы вспомним, какие уже формульные зависимости параметров идеального газа мы знаем, из них выведем связь между тремя макроскопическими параметрами, запишем её в двух видах: в форме, полученной Клапейроном, и форме, полученной Менделеевым.

Уравнение состояния для постоянной массы

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 10 класс
  5. >
  6. Уравнение состояния идеального газа (Ерюткин Е.С.)
Физика

Уравнение состояния идеального газа (Ерюткин Е.С.)

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Уравнение состояния идеального газа (Ерюткин Е.С.)

В этом уроке мы рассмотрим второй «столп» молекулярно-кинетической теории – уравнение состояния идеального газа. Мы вспомним, какие уже формульные зависимости параметров идеального газа мы знаем, из них выведем связь между тремя макроскопическими параметрами, запишем её в двух видах: в форме, полученной Клапейроном, и форме, полученной Менделеевым.

Уравнение состояния для постоянной массы