На уроке рассматриваются следующие вопросы: отсутствие оптической когерентности при спонтанном излучении атомов; когерентность индуцированного излучения атома вынужденно попавшим в него фотоном; создание лазеров; принцип действия лазера; свойства лазерного излучения; различные типы лазеров; применения лазеров в медицине, технике, оптической локации и управлении термоядерными реакциями.