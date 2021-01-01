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Физика

Физические основы работы лазеров. Применение лазеров

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Физические основы работы лазеров. Применение лазеров

На уроке рассматриваются следующие вопросы: отсутствие оптической когерентности при спонтанном излучении атомов; когерентность индуцированного излучения атома вынужденно попавшим в него фотоном; создание лазеров; принцип действия лазера; свойства лазерного излучения; различные типы лазеров; применения лазеров в медицине, технике, оптической локации и управлении термоядерными реакциями.