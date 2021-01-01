Данный урок посвящён решению задач на основное уравнение корпускулярно-волнового дуализма микромира. В ходе этого урока будут подробно показаны решения трёх типовых задач различной сложности, которые взяты из сборника задач для подготовки к единому государственному экзамену. В ходе их решения, помимо уравнения корпускулярно-волнового дуализма де Бройля, также будут использованы формулы из раздела «Основы теории относительности»