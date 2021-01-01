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Физика

Решение задач на основное уравнение корпускулярно-волнового дуализма микромира

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Решение задач на основное уравнение корпускулярно-волнового дуализма микромира

Данный урок посвящён решению задач на основное уравнение корпускулярно-волнового дуализма микромира. В ходе этого урока будут подробно показаны решения трёх типовых задач различной сложности, которые взяты из сборника задач для подготовки к единому государственному экзамену. В ходе их решения, помимо уравнения корпускулярно-волнового дуализма де Бройля, также будут использованы формулы из раздела «Основы теории относительности»

Задача 1